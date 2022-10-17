الخارجية الإيطالية : أليسيا ببيرنو بخير

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - صرحت وزارة الخارجية الإيطالية، الأحد، أن أليسيا ببيرنو، المرأة الإيطالية البالغة من العمر 30 عاما والمحتجزة في سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران، بخير وبصحة جيدة.



وأضافت الخارجية الإيطالية، أنها على اتصال مع السفارة الإيطالية في طهران لمتابعة حالة أليسيا ببيرنو.



جدير بالذكر أن إيران شنت موجة واسعة من الاعتقالات في أعقاب اندلاع احتجاجات في الشوارع تتعلق بوفاة شابة كردية تبلغ من العمر 22 عاما، مهسا أميني، بعد أن احتجزتها شرطة الآداب بزعم انتهاك قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.



وكان ألبرتو ببيرنو، والد المرأة، قد صرح لوكالة أنسا "نحن قلقون للغاية. للأسف، الوضع ليس جيدًا".



وأضاف "نحن على اتصال بوحدة الأزمات بوزارة الخارجية التي قامت بتفعيل كافة الإجراءات ذات الصلة".



وأوضح ببيرنو أنه تلقى مكالمة هاتفية من ابنته من سجن بطهران.



(أنسامد).



