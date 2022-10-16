زعيم حزب الرابطة: اختيار جيانكارلو جيورجيتي لوزارة الاقتصاد

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، يوم الجمعة، إن وزير الصناعة المنتهية ولايته جيانكارلو جيورجيتي هو اختيار الرابطة لوزارة الاقتصاد في الحكومة الجديدة المحتملة برئاسة زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" جورجيا ميلوني.



وأضاف سالفيني أنه "أمر لا جدال فيه" أن تقوم الرابطة بتسمية جيانكارلو جيورجيتي لميلوني عندما تختار حكومتها الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع منها أن تقبل جيورجيتي في هذا المنصب الرئيسي، بعد أن قالت بالفعل إنه سيكون وزير اقتصاد "ممتاز".



نال جيورجيتي، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي أصبح نائب زعيم الرابطة في 2016، إشادة بعمله كوزير للصناعة في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي.



وتقول وسائل إعلام إيطالية، إنه ليس رسمياً ضمن حصة مرشحي الرابطة للحكومة الجديدة لكنه يعتبر تكنوقراطياً.



ويعتبر جيورجيتي مقرب من زعماء الربطة الذين يحكمون العديد من الأقاليم الإيطالية، وخاصة في شمال البلاد الأغنى، وينظر إليه على أنه منافس لسالفيني، الذي أضعف مركزه بسبب الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات العامة في 25 سبتمبر.



وانخفض التصويت لحزب الرابطة، الذي تراجع إلى حد كبير أمام حزب إخوة إيطاليا بزعامة ميلوني، من 34٪ في الانتخابات الأوروبية في عام 2019 إلى 9٪ فقط في الانتخابات العامة الشهر الماضي.



ويعد حزب الرابطة هو ثاني أكبر حزب في ائتلاف يمين الوسط بعد حزب "إخوة إيطاليا".



وسيواجه جيورجيتي أصعب القرارات السياسية في الحكومة الجديدة وسط حالة طوارئ للطاقة بسبب حرب أوكرانيا وأزمة تكاليف المعيشة والركود الذي يلوح في الأفق. (أنسامد).



