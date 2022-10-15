انتخاب لورينزو فونتانا رئيسًا لمجلس النواب الإيطالي

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - انتخب مجلس النواب الإيطالي، أمس الجمعة، لورينزو فونتانا، نائب الأمين العام لحزب (الرابطة) والوزير السابق، رئيسا للمجلس، بعد حصوله على غالبية الأصوات في المجلس.



فاز لورينزو فونتانا، وزير الأسرة والإعاقة السابق البالغ من العمر 42 عامًا، ووزير الشؤون الأوروبية السابق، في الجولة الرابعة من التصويت، حيث حصل على 222 صوتا، مقابل الأغلبية المطلقة المطلوبة وهي 197 صوتا.



وصرح فونتانا : "أشكر أولئك الذين صوتوا لي والذين لم يصوتوا"، مضيفا : "يشرفني أن أترأس البرلمان".



اتهم منتقدون لورينزو فونتانا بمعارضته لحقوق المثليين والإجهاض وتأييده لروسيا. خلال التصويت الذي جرى يوم الجمعة، رفع أليساندرو زان وراشيل سكاربا، النائبان عن الحزب الديمقراطي التابع لتيار يسار الوسط ، لافتة كبيرة كتب عليها: لا لرئيس برلمان يعادي المثليين ويؤيد بوتين.



وصرحت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" جورجيا ميلوني، المرشحة لتولي رئاسة الوزراء : نحن نمضي بخطى سريعة. أنا سعيدة وأهنئ فونتانا.



(أنسامد).



