بوريل يأمل ألا تغير إيطاليا سياستها تجاه أوكرانيا

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، عن أمله في أن تلتزم الحكومة الإيطالية الجديدة، بنفس السياسة التي تتبناها حكومة ماريو دراجي، المنتهية ولايتها، فيما يتعلق بمواصلة الدعم القوي لأوكرانيا، واتخاذ إجراءات مضادة لروسيا، بسبب غزوها لجارتها.



وأوضح بوريل، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، "آمل أن تحافظ الحكومة الإيطالية الجديدة على نفس الموقف الذي كانت عليه سابقا، فيما يتعلق بقضايا الأمن ودعم أوكرانيا"، مضيفا، "من المهم جدا أن يحدث هذا".



وتابع، "ليس من واجبي التعامل مع الديناميات السياسية الداخلية للدول الأعضاء، ولكن من الواضح أن هذه الديناميات لها تأثير على موقفنا الخارجي"، مؤكدا، "السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تعتمد على تماسكنا الداخلي ووحدتنا".



وفي وقت سابق، قالت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، جيورجيا ميلوني، التي من المرجح أن تصبح رئيسة وزراء إيطاليا المقبلة، بعد أن تصدر تحالفها اليميني الانتخابات التي جرت في شهر سبتمبر الماضي، إن حكومتها الجديدة لن تشق الصف عن باقي الدول الغربية بشأن أوكرانيا.



(أنسامد).



