وزير: إيطاليا تستعد لـ "شتاء هادئ" بالنسبة للغاز

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - قال وزير الانتقال البيئي روبرتو سينجولاني يوم أمس الثلاثاء إنه يجب أن يكون لدى إيطاليا ما يكفي من الغاز لتجاوز فصل الشتاء على الرغم من عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا وسط الحرب في أوكرانيا.



وتابع سينجولاني في ندوة عبر الإنترنت لكلية إدارة الأعمال حول خطة إعادة الطاقة للاتحاد الأوروبي: "لقد جعلنا البلاد آمنة. يجب أن يكون لدينا شتاء هادئ".



وأضاف "خزاناتنا ممتلئة لكن سنواجه مشاكل مع الأسعار، الا إذا اختتمت قمة مجموعة العشرين بشيء إيجابي بشأن سقف السعر (للغاز)، فسنكون قد حللنا الموقف".



واستطرد "لسوء الحظ ، لن نتمكن من إزالة الصعوبات التي تواجهها العائلات والشركات لقد اقترحنا سقفًا للسعر منذ أشهر. ودعونا نأمل أيضًا أن تنتهي الحرب".



تحركت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراجي على عدة جبهات لمحاولة تقليل اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي منذ غزو أوكرانيا.



ووقعت الإدارة اتفاقيات مع عدة دول لتعزيز مصادر الطاقة البديلة وحلت الجزائر محل روسيا كأكبر مورد للغاز لإيطاليا. (أنسامد).



