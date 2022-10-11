ميلوني : نهدف إلى تكوين حكومة ذات سلطة عالية للغاية

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - قالت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" ورئيس الوزراء المحتمل، جيورجيا ميلوني، في اجتماع مع نواب حزبها يوم أمس الإثنين إن تشكيل حكومة يمين الوسط القادمة سيتم تحديده بشكل أساسي من خلال مهارات الأفراد الذين ينتمون إليها.



وتابعت "أخبرت حلفائنا وأقول لكم أيضا، فريق حزب إخوة إيطاليا في البرلمان: إننا نهدف إلى تكوين حكومة ذات سلطة عالية للغاية تقوم على المهارات".



وبعد أن قيادة حزب "إخوة إيطاليا" التحالف اليميني للفوز في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي، عكفت ميلوني على العمل مع فريق حكومتها، في محاولة لتحقيق توازن يرضي حزبها وشركاءه في التحالف، ربما عن طريق ضم تكنوقراط غير سياسيين إلى ترأس بعض الوزارات. (أنسامد).



