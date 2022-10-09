إيطاليا : ميلوني تنفي "الصدام" مع دراجي بسبب خطة التعافي

(أنسامد) - أكتوبر 9 - روما - نفت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، جيورجيا ميلوني، وقوع صدام مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي بشأن خطة التعافي الوطني والصمود في إيطاليا بعد كورونا.



وقالت ميلوني، التي من المقرر أن تخلف دراجي بعد أن قاد حزبها تحالف اليمين للفوز في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي، إن هناك تأخيرات واضحة في خطة التعافي، التي يتم تمويلها بما يقرب من 200 مليار يورو من المنح والقروض منخفضة الفائدة من الاتحاد الأوروبي.



كان دراجي قد صرح أن الاتحاد الأوروبي ما كان ليوافق على مدفوعات شرائح التمويل المخصصة حتى الآن إذا كان هناك أي تأخير.



وذكرت ميلوني لدى وصولها إلى مجلس النواب لعقد اجتماعات لإعداد فريقها الحكومي: "لا يبدو لي أن هناك صدامًا". (أنسامد).



