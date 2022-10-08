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إيطاليا : لا اعتراض على عودة سالفيني لوزارة الداخلية
    (أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - قالت مصادر في حزب الرابطة الإيطالي، الجمعة ، إنه لا يوجد اعتراض على عودة زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني إلى وزارة الداخلية في إطار الحكومة المقبلة التي من المحتمل أن ترأسها جورجيا ميلوني، على الرغم من سجله المثير للجدل في الوزراة في 2018-2019.

    وخلال فترة توليه وزارة الداخلية، تميزت سياسة سالفيني بمنع وصول سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها المنظمات غير الحكومية إلى الموانئ الإيطالية، وهي السياسة التي تسببت في محاكمة سالفيني أمام القضاء الإيطالي.

    وقد تشهد عودة سالفيني لوزارة الداخلية، تبني هذه السياسة وسط ارتفاع في أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا. كما وردت تقارير عن دعوات لمنع ميلوني من تعيينه في الوزارة في حكومتها الجديدة.

    وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أنه قد يتولى وزارة الزراعة بدلاً من ذلك، فضلاً عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء مرة أخرى.

    وقالت مصادر في حزب الرابطة الجمعة: لا يوجد أي نوع من أنواع الاعتراض على ماتيو سالفيني، حيث أن عمله الممتاز في وزارة الداخلية ليس محل نقاش. (أنسامد).

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