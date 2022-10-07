مصادر حزبية: سالفيني جاهز لتولي منصب وزاري بالحكومة الجديدة

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - كشفت مصادر داخل حزب الرابطة، أن زعيم الحزب، جاهز لتولي منصب وزاري في حكومة جيورجيا ميلوني المتوقع تشكيلها.



وتصدر حزب "إخوة إيطاليا"، بزعامة جيورجيا ميلوني، المرتبة الأولى في تحالفها اليميني، مع حزب الرابطة لماتيو سالفيني، من حيث عدد الأصوات، خلال الانتخابات التي جرت في 25 سبتمبر الماضي.



وقال فابيو رامبيلي، العضو البارز في حزب "إخوة إيطاليا"، في وقت سابق أنه لم يسمع عن أي معلومات عن اعتراض على تولي سالفيني حقيبة وزارة الداخلية، تلك الوزارة التي تولاها في الفترة بين 2018 و2019، حيث أثار جدلا واسعا، برفض وصول سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها المنظمات غير الحكومية إلى الموانئ الإيطالية.



وجراء هذه السياسات، يحاكم سالفيني حتى الآن أمام القضاء الإيطالي.



لكن مصادر بالرابطة، أكدت أيضا أن سالفيني يركز في الوقت الحالي على تخفيف وطأة فواتير الطاقة في إيطاليا، موضحة أن سالفيني أمضى الأربعاء الماضي، في لقاءات مع ممثلي الصناعة والتجارة والزارعة الإيطالية، حيث تركزت المحادثات على تحفيف فواتير الطاقة وسط أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.



وبينت المصادر أن حزب الرابطة يرى أن الحكومة المنتهية ولايتها لم تتخذ إجراءات كافية بشأن أزمة الطاقة، لذا سيتعين أن يكون هذا الملف، هو الشغل الشاغل للحكومة القادمة. (أنسامد).



