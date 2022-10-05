ماتاريلا: لن نجد سلاماً حقيقياً حتي نتوقف عن نهب الطبيعة

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - قال الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، يوم امس الثلاثاء إن العالم لن يجد سلامًا حقيقيًا حتى تتوقف البشرية عن نهب العالم الطبيعي،وذلك أثناء زيارته مدينة أسيزي للاحتفال بعيد القديس فرنسيس، في دعوة واضحة للقادة لمعالجة أزمة المناخ.



وتابع رئيس الدولة: "السلام ليس فقط عدم وجود قتال، ولكن، كما يذكرنا القديس فرنسيس، الانسجام مع الخلق (أيضًا) جزء لا يتجزأ منه".



وأضاف "عندما تُستهلك الموارد بشكل زائد، وعندما تُسلب الطبيعة، وعندما تيشأ التفاوت بين الشعوب، وعندما يصبح مصير الأجيال القادمة جافًا، يصبح السلام بعيدًا.



ونبه الرئيس قائلا "يجب أن نصلح ونرد الجميل. هذه هي القضية الأكثر إلحاحًا في عصرنا مضيفا "وليس لدينا أي وقت لاضاعته فهي مهمة يجب القيام بها معًا" (أنسامد).



