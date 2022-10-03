البابا يناشد بوتين وقف دوامة العنف والموت في أوكرانيا

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى وقف دوامة العنف والموت في أوكرانيا.



كما دعا البابا فرنسيس، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى الانفتاح على مقترحات السلام الجادة، وحث المجتمع الدولي على استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لإنهاء هذه "المأساة الرهيبة".



وقال البابا فرنسيس : لقد أصبح مسار الحرب في أوكرانيا خطيرًا ومدمرًا ومهددًا إلى درجة أنه يشكل مصدر قلق كبير، منوها أن هذا الجرح البشري الرهيب الذي لا يمكن تصوره، بدلاً من أن يلتئم، يستمر في النزيف أكثر فأكثر، ويهدد بأن يتوسَّع.



وتابع : أجدد ندائي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري. لتصمُت الأسلحة وليتمَّ البحث عن شروط لإطلاق مفاوضات قادرة على الوصول إلى حلول لا تُفرض بالقوة بل يتمُّ الاتفاق عليها وتكون عادلة ومستقرة. (أنسامد).



