"سحابة الميثان" المتسرب من خط أنابيب نورد ستريم ستصل إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - من المتوقع أن يصل جزء من "سحابة" غاز الميثان المتسرب من خط أنابيب نورد ستريم 1 و 2 فوق إيطاليا، وفقا لما قاله برناردو جوزيني، مدير هيئة مراقبة البيئة التابعة لمجلس البحوث القومي (CNR).



وقال جوزيني، إن التوقعات استندت إلى بيانات من تقرير صادر عن المعهد النرويجي لجودة الهواء (NILU).



وأضاف جوزيني أنه لا يوجد خطر على الصحة العامة لأن الغاز يخفف في الغلاف الجوي بدرجة عالية.



الجدير بالذكر أن منطقة تسرب الغاز من خط أنابيب نورد ستريم كونت دائرة قطرها 700 متر على الأقل في بحر البلطيق يتصاعد منها الغاز الطبيعي. وقد تسرب ما يقدر بنحو 80000 طن من الميثان من خطوط الأنابيب.



وقد حذر علماء وخبراء في البيئة من التأثيرات الكارثية التي قد تنجم عن تسرب الغاز في أعقاب انفجار خط انابيب "نورد ستريم" الذي يمد عدة دول أوروبية بالغاز القادم من روسيا. (أنسامد).



