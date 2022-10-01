دراجي وميلوني يدعوان إلى رد أوروبي موحد بشأن أسعار الغاز

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - دعا رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراجي، وزعيمة حزب إخوة إيطاليا جورجيا ميلوني، التي من المتوقع أن تخلف دراجي في رئاسة الوزراء، إلى رد موحد من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن ارتفاع أسعار الغاز.



جاء ذلك بعد إعلان ألمانيا أنها ستخصص 200 مليار يورو لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي أثار المخاوف من تقويض الآمال في التوصل إلى رد موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي.



وتعتبر إيطاليا من بين 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تطالب بتحديد سقف لسعر الغاز، الا أن ألمانيا من بين الدول غير المهتمة بوضع سقف لسعر الغاز بسبب مخاوف من احتمال أن تؤدي هذه الخطوة إلى نقص في الغاز.



وقال دراجي، إن أوروبا يجب ان تبقى موحدة وتتجنب تشوهات السوق، في تصريحات أيدتها جورجيا ميلوني.



وقالت جورجيا ميلوني : هناك حاجة إلى رد فوري من جانب أوروبا لحماية الشركات والعائلات. (أنسامد).



