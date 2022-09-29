سالفيني : ميلوني تعمل حالياً علي فريقها الحكومي

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - اعلن زعيم حزب الرابطة الايطالي ماتيو سالفيني ان زعيمة حزب إخوة إيطاليا جيورجيا ميلوني تعمل على فريقها الحكومي وأولويات السياسة بعد فوزها في الانتخابات العامة بزيادة كبيرة مقارنة مع الانتخابات الماضية.



هذا و لم يعلق سالفيني علي بعض المطالبات بالاستقالة بعد أن كان أداء حزب الرابطة أسوأ بكثير من شريكه اليميني.



كان سالفيني قد التقي أمس الأربعاء مع ميلوني بمقر الحزب في البرلمان الايطالي.



وقد حصل حزب الرابطة على حوالي 9٪ من أصوات مقارنة بـ 26٪ لـحزب إخوة إيطاليا، و 8٪ للحزب الآخر في الكتلة "فورزا إيطاليا"، وهو يمين الوسط بزعامة سيلفيو برلسكوني.



و قال منظمو استطلاعات الرأي الإيطاليون إن حزب ميلوني انتعش بفضل بقائه في المعارضة على مدى السنوات القليلة الماضية، وخاصة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة ماريو دراجي. (أنسامد).



