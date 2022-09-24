ميلوني : حزب إخوة إيطاليا سيعمل على تمرير النظام الرئاسي

(أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - صرحت جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب اليمين "إخوة إيطاليا"، يوم الجمعة، قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم الأحد، أن الحزب سيعمل على إعتماد النظام الرئاسي إذا حصل على أغلبية الثلثين في البرلمان.



يعتبر تمرير نظام رئاسي لانتخاب الرئيس الإيطالي انتخابًا مباشرًا من قبل الشعب الإيطالي، وليس كما هو الحال الآن من قبل البرلمان، أحد تعهدات حزب "إخوة إيطاليا".



وأضافت ميلوني : سنجري إصلاحًا في الاتجاه الرئاسي، وسنكون سعداء إذا أراد اليسار أن يمد يد المساعدة، ولكن إذا أعطانا الإيطاليون الأرقام، فسنقوم بذلك أيضًا بأنفسنا.



إذا حصل يمين الوسط على ثلثي مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في تصويت يوم الأحد، فسوف يتمكن من تمرير النظام الرئاسي عن طريق تغيير الدستور الإيطالي دون الحاجة إلى اللجوء لاستفتاء الشعب الإيطالي.



(أنسامد).



