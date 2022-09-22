إيطاليا/انتخابات: خلاف ميلوني وسالفيني بشأن الديون للمساعدات

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - دخلت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، جيورجيا ميلوني، المرشحة لتكون رئيسة وزراء في الانتخابات المقبلة، في خلاف مع حليفها اليميني، ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، بعد أن كرر هذا الأخير الدعوة لإيطاليا للقبول بمزيد من الديون وزيادة العجز، مقابل دعم مساعدات الطاقة المخصصة للعائلات والشركات التي تواجه ارتفاعا في الفواتير.



وأوضح سالفيني، في مداخلة على "راديو 24"، "يبدو من الممكن استدعاء البرلمان حتى بعد الانتخابات، من أجل إقرار تحول جديد في الميزانية"، مضيفا، "هؤلاء الذين يطلبون بعض الوقت ويقولون أنه بالإمكان الانتظار، مخطئون، هذا ينطبق على حزب أخوة إيطاليا، والحزب الديمقراطي".



وحذر سالفيني من أن "آلاف الشركات وورش العمل في خطر وأن نظام الإنتاج في خطر".



ومن جانبها، عارضت ميلوني، -التي تقود تحالف اليمين، ومن الممكن أن تصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في إيطاليا-، فكرة زيادة العجز في الموازنة، مؤكدة أن هذه الفكرة ليست هي الحل.



وتابعت ميلوني لراديو "أر تي أل 102.5"، "أنها بئر لا نهاية له"، مشددة على أن الفصل بين تكلفة الغاز والطاقة (الكهرباء) هو إجراء هيكلي وأنه ينبغي الانطلاق من هنا. (أنسامد).



