إيطاليا-الشيوخ-طاقة: موافقة نهائية علي حزمة المساعدة الثانية

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - أعطى مجلس الشيوخ يوم أمس الثلاثاء الضوء الأخضر النهائي للحزمة الثانية من المساعدات الحكومية لمساعدة العائلات والشركات على التعامل مع أسعار الوقود والطاقة .



وتبلغ قيمة هذه الحزمة 17 مليار يورو، علاوة على 35 مليار يورو مخصصة بالفعل هذا العام لتخفيف وطأة أزمة تكلفة المعيشة.



وتمت المصادقة عليها بـ 178 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 13 عضوا عن التصويت.



وافقت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي يوم الجمعة الماضية على حزمة ثالثة من المساعدات تبلغ قيمتها حوالي 14 مليار يورو. تتضمن الحزمة الثالثة دفعة لمرة واحدة قدرها 150 يورو للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 20 ألف يورو سنويًا.



وقال دراجي في مؤتمر صحفي إن 22 مليون شخص سيستفيدون من هذه الحزمة الاستثنائية. (أنسامد).



