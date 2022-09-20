إيطاليا-عواصف: العثورعلى حقيبة صبي واستمرار البحث عن مفقودين

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - تواصل البحث يوم أمس الإثنين عن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين بعد العواصف المميتة والفيضانات التي اجتاحت مدينة ماركي الأسبوع الماضي، وأودت بحياة 11 شخصا.



ماتيا، الصبي البالغ من العمر ثماني سنوات الذي ابلعته مياه الفيضانات بينما كان بين ذراعي والدته، وامرأة تبلغ من العمر 56 عامًا، تدعى برونيلا تشيو، لا يزالان في عداد المفقودين بعد الطقس القاسي الذي ضرب المدينة في 15 سبتمبر.



وكانت ابنة تشيو البالغة من العمر 17 عاما من بين الضحايا المؤكدين للكارثة.



وقالت مصادر إنه تم العثور على حقيبة ظهر ماتيا يوم الأحد على بعد حوالي 8 كيلومترات من المكان الذي جرفته منه. (أنسامد).



