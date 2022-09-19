البابا فرنسيس : نصلي من أجل إقليم ماركي الذي تعرض لفيضانات

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان عن تعاطفه الشديد مع سكان إقليم ماركي الإيطالي الذي تعرض لموجة من الطقس السئ وعواصف عنيفة وفيضانات، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين.



وقال البابا فرنسيس، خلال صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس : أصلي من أجل سكان منطقة ماركي الذين ضربتهم فيضانات عنيفة.



أُصلّي من أجل المتوفين وعائلاتهم، ومن أجل الجرحى والمصابين بأضرار جسيمة. ليمنح الرب القوة لهذه الجماعة. (أنسامد).



