إيطاليا : 9 قتلي جراء العواصف والفيضانات في ماركي

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - قالت إدارة منطقة أنكونا الإيطالية، يوم الجمعة، إنه تأكد مقتل تسعة أشخاص جراء العواصف العنيفة والفيضانات التي ضربت إقليم ماركي، بعد أن أفادت في حصيلة سابقة بمقتل 10 أشخاص.



وأفادت تقارير أن أربعة أشخاص، من بينهم قاصران، فقدوا في أعقاب الطقس السئ.



ومع ذلك، لا يزال اثنان من المتوفين مجهولي الهوية، ومن المحتمل أن يكون هؤلاء الضحايا من بين الأشخاص الذين يعتبرون حاليا في عداد المفقودين.



ومن بين الأشخاص المفقودين، طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما ووالدتها البالغة من العمر 56 عاما.



وقال كارلو مانفريدي، رئيس بلدية كاستيلون دي سواسا، إحدى البلدات التي ضربتها موجة الطقس السئ، لشبكة Rai News 24 إن " الوضع كان مروعا، لقد كانت النباتات والأشجار تقع مثل الأغصان".



وأضاف "لسوء الحظ ، ما زلنا نبحث عن طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، والليلة الماضية وجدنا الأم لا تزال على قيد الحياة حيث كانت في سيارتها عندما رأت الماء يتدفق وخرجت مع الطفل بين ذراعيها لكن بعد ذلك جرفتهما المياه بعيدا". (أنسامد).



