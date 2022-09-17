جورجيا ميلوني : المجر دولة ديمقراطية

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - أعربت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، عن تأييدها لقرار الحزب بالتصويت في البرلمان الأوروبي يوم الخميس ضد تقرير وصف المجر بأنها "دولة لم تعد تتمتع بديمقراطية كاملة".



كما صوت ضد القرار أيضا أعضاء البرلمان الأوروبي في حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، الحليف لحزب "إخوة إيطاليا" ضمن تحالف يمين الوسط الذي من المتوقع أن يفوز في الانتخابات العامة الإيطالية المقرر إجراؤها في 25 سبتمبر.



وأضافت جورجيا ميلوني في تصريحات إذاعية: نحن نتحدث عن وضع كانت فيه جميع الأحزاب المجرية، بما في ذلك الأحزاب المعارضة لـ (رئيس الوزراء) فيكتور أوربان، غاضبة من وثيقة الاتحاد الأوروبي هذه.



وتابعت ميلوني المرشحة الأوفر حظًا لتصبح رئيسة وزراء ايطاليا : أذكر الجميع أن أوربان فاز في الانتخابات. لقد فاز في الانتخابات عدة مرات وفق أحكام الدستور. لذلك، فنظامه نظام ديمقراطي.



(أنسامد).



