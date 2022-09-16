كونتي يحذر من "تمويل روسيا" للأحزاب الإيطالية في الانتخابات

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - حذر زعيم حركة "5 نجوم"، جوزيبي كونتي، من مخاطر التمويل الروسي للأحزاب السياسية خلال الحملات من أجل الانتخابات التشريعية في إيطاليا المقررة في 25 سبتمبر الجاري.



وكان تقرير استخباراتي أمريكي قد كشف أن روسيا أعطت نحو 300 مليون دولار لأحزاب خارجية، ومسؤولين وسياسيين في أكثر من 20 دولة منذ 2014.



غير أن رئيس لجنة مراقبة الاستخبارات في البرلمان الإيطالي، أدولفو أورسو، قال إنه لا توجد أنباء عن أن إيطاليا متورطة، وفقا للتقرير الأمريكي.



وقالت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، جيورجيا ميلوني، وزعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، الاربعاء، إنهما لم يقبلا أبدا أي أموال من روسيا.



وأوضح رئيس الوزراء السابق، كونتي، "لا أرغب في أن تتلوث الحملة الانتخابية بهذه التلميحات والتخمينات التي أمل أن تكون كلها خاطئة".



وتابع، "من الضروري التعامل مع هذه القضية بحذر، وليس إلقاءها على أرضية حملة انتخابية حساسة ومعقدة". (أنسامد).



