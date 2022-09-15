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إيطاليا: كاليندا يتوقع إنهيار حكومة يمين الوسط بقيادة ميلوني
    (أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - قال زعيم حزب التحرك (أتسيوني ) - يسار وسط-، كارلو كاليندا إنه إذا تولت حكومة يمين الوسط بقيادة زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، جورجيا ميلوني السلطة بعد الانتخابات العامة في 25 سبتمبر، فمن المحتمل أن تنهار في غضون أشهر.

    وأضاف أن حزب "اخوة ايطاليا "يعمل بشكل مستقل عن كتل يمين الوسط ويسار الوسط الكبيرة كجزء مما يسمى بالقطب الثالث الوسطي بالشراكة مع حزب "فيفا إيطاليا" لرئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي.

    وقال وزيرالصناعة السابق كاليندا في منتدى أنسا: "ميلوني كانت جيدة للغاية في الحصول على الدعم. ولكن قبلها (زعيم الرابطة ماتيو) سالفيني و(حركة 5 نجوم) فعلوا ذلك أيضًا ثم انهار الدعم المقدم لهما". (أنسامد).

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