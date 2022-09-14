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دراجي يؤكد في محادثة هاتفية لزيلينسكي دعم إيطاليا لأوكرانيا
    (أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - قالت الحكومة الإيطالية إن رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراجي أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي .

    وذكر بيان أن المحادثات ركزت على "التطورات الإيجابية" الأخيرة في الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية وطرق تأمين محطة زابوريزهزيا النووية.

    وأكد دراجي أن الشعب والسلطات الأوكرانية تتمتع "بالدعم المستمر" لإيطاليا في كل المجالات. (أنسامد).

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