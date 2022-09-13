إيطاليا:لا تغيير في السياسة الخارجية إذا فاز يمين الوسط

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - قال أنطونيو تاجاني، منسق حزب "فورزا إيطاليا" بزعامة رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني، في منتدى أنسا يوم أمس الاثنين، إن إيطاليا ستواصل اتباع خط الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في دعم أوكرانيا بعد الغزو الروسي إذا فاز تحالف يمين الوسط في الانتخابات العامة في 25 سبتمبر.



وأضاف تاجاني للمنتدى "لن يكون هناك تغيير في السياسة الخارجية"، قائلا "يمين الوسط مع الناتو ومع الغرب وفوروا إيطاليا هو ضامن على المستوى الأوروبي وله كفاءة كبيرة في السياسة الدولية".



ومن جهتها، قالت جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني الذي يتقدم في استطلاعات الرأي والمرشحة بقوة لتكون رئيسة الوزراء الإيطالية المقبلة، إن حكومة يمين الوسط لن تنفصل عن الموقف الغربي بشأن أوكرانيا..



أما ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليمينية، الذي يمثل الجزء الرئيسي الآخر من تحالف يمين الوسط، فقد أعربب عن تحفظاته بشأن العقوبات المفروضة على روسيا. (أنسامد).



