البابا فرنسيس يعبر عن قربه من شعب أوكرانيا

(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن قربه من شعب أوكرانيا، وذلك عقب صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس.



وقال البابا فرنسيس : لنواصل الصلاة من أجل الشعب الأوكراني، لكي يمنحه الرب التعزية والرجاء. في هذه الأيام، يتواجد الكاردينال كراييفسكي، عميد الدائرة الفاتيكانيّة لخدمة المحبة، في أوكرانيا لكي يزور مختلف الجماعات ويشهد بشكل ملموس على قرب البابا والكنيسة.



من ناحية أخرى، أكد البابا فرنسيس أنه سيغادر يوم الثلاثاء في رحلة لثلاثة أيام إلى كازاخستان، حيث سيشارك في مؤتمر رؤساء الأديان العالمية والتقليدية.



وأشار إلى أن المؤتمر سيكون فرصة للقاء العديد من الممثلين الدينيين وللحوار كأخوة، تحرِّكهم الرغبة المشتركة في للسلام.



(أنسامد).



