محافظ بنك إيطاليا يحذر من زيادة العجز في مساعدات الطاقة

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - حذر محافظ بنك إيطاليا، إجنازيو فيسكو، من تزايد عجز الميزانية الإيطالية لتزويد الناس بالمساعدة الضرورية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.



وقال فيسكو: "يجب أن نكون حريصين على عدم تحميل (تكاليف أزمة الطاقة) على الأجيال القادمة من خلال اختيار إصدار ديون جديدة".



وأضاف "لا يمكننا إعادة هذه التكلفة إلى المرسل، ولكن من الضروري إعادة توزيعها، والتخفيف من حدتها بالنسبة للشركات والعائلات الأكثر ضعفا". (أنسامد).



