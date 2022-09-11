محافظ بنك إيطاليا يحذر من زيادة العجز في مساعدات الطاقة
ويقول إن ذلك سيؤثر على الشباب
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل
خلال 24 ساعة
الإمارات : برقية تهنئة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق