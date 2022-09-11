Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
محافظ بنك إيطاليا يحذر من زيادة العجز في مساعدات الطاقة
ويقول إن ذلك سيؤثر على الشباب
    (أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - حذر محافظ بنك إيطاليا، إجنازيو فيسكو، من تزايد عجز الميزانية الإيطالية لتزويد الناس بالمساعدة الضرورية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

    وقال فيسكو: "يجب أن نكون حريصين على عدم تحميل (تكاليف أزمة الطاقة) على الأجيال القادمة من خلال اختيار إصدار ديون جديدة".

    وأضاف "لا يمكننا إعادة هذه التكلفة إلى المرسل، ولكن من الضروري إعادة توزيعها، والتخفيف من حدتها بالنسبة للشركات والعائلات الأكثر ضعفا". (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية

    ألبوم الصور