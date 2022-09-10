إيطاليا تعزي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - قدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء، ماريو دراجي، خالص التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي توفيت يوم الخميس.



وفي رسالة تعزية للملك تشارلز الثالث، وصف سيرجيو ماتاريلا الملكة إليزابيث الثانية بأنها كانت "شخصية ذات أهمية استثنائية".



وأضاف : سيذكرها الجميع لحكمتها الكبيرة، وشعورها الكبير بشكل استثنائي بالمسؤولية ، الذي عبرت عنه، قبل كل شيء، بروح الكرم التي كرست من خلالها حياتها الطويلة في خدمة المواطنين البريطانيين وعائلة الكومنولث.



من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن الملكة إليزابيث الثانية نالت موقعا رياديا مطلقا في تاريخ العالم على مدار السبعين عامًا الماضية، مضيفا أنها مثلت المملكة المتحدة والكومنولث بتوازن وحكمة واحترام للمؤسسات والديمقراطية.



وتابع دراجي : لقد كانت رمزا محبوبا لبلدها ونالت احتراما ومودة وتعاطفا من جميع أنحاء العالم. لقد ضمنت الاستقرار في أوقات الأزمات وتمكنت من الحفاظ على قيمة التقاليد حية في مجتمع في تطور مستمر وعميق. (أنسامد).



