إصابة صحفي إيطالي في أوكرانيا

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الصحفي الإيطالي ماتيا صوربي، أصيب في حادث في أوكرانيا، التي تعاني من الحرب بسبب الغزو الروسي.



وقالت وزارة الخارجية الإيطالية لوكالة "أنسا"، إنها "على اتصال دائم" بالصحفي الذي أصيب في منطقة خيرسون، ويخضع للعلاج''.



وتابعت الوزارة : "لدينا أنباء إيجابية بشأن حالته الصحية"، مضيفة :'' نعمل على إعادته بأمان إلى إيطاليا في أقرب وقت ممكن''.



وقالت مصادر محلية، إن الصحفي يخضع للعلاج في مستشفى تحت السيطرة الروسية.



وفي وقت لاحق من يوم الخميس، كتب ماتيا صوربي في صفحته على موقع "فيسبوك" أنه بخير وبصحة جيدة، مضيفًا أن مشاكل وسائل الاتصال في أوكرانيا منعته من النشر على الإنترنت. (أنسامد).



