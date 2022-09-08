دراجي يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - التقى رئيس الوزراءالإيطالي ماريو دراجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي في مكتب رئيس الوزراء في روما يوم امس الأربعاء .



وقد دار اللقاء حول مهمة الوكالة الأخيرة إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجي في أوكرانيا ، واخر تطورات المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وقال جروسي إن خبراء الوكالة الذرية سيبقون في محطة زابوريجيا النووية، مؤكدًا أن الوضع في محيط زابوريجيا معقد للغاية.



وأشار جروسي، إلى أن محطة زابوريجيا تعرضت لعدة هجمات ما أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي. (أنسامد).



