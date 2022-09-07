ليتا: فوزاليمين في الانتخابات الإيطالية خطرعلى الديمقراطية

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - صرح زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي (يسار وسط) إنريكو ليتا إن فوزا ساحقا لليمين في الانتخابات العامة المقررة في 25 سبتمبر سيشكل خطورة على الديمقراطية .



وقال ليتا، في مكالمة بخاصية فيديو زووم مع مرشحين لمجموعة يسار الوسط: "أريد إطلاق جرس إنذار للديمقراطية الإيطالية، أنا أزن كلماتي، ولا أريد استخدامها باستخفاف" وشدد "أمامنا 17 يوما لتغيير تاريخ بلدنا ووقف هذا الخطر من تحول الديمقراطية الإيطالية أن يصبح حقيقة".



وتابع رئيس الوزراء السابق ليتا إن هناك خطرا من أن ينقلب الدستور الإيطالي رأسا على عقب إذا فاز يمين الوسط بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، الأمر الذي سيمكنه من تغيير الدستور دون اجراء استفتاء، وتولي رئيس إيطالي منتخب بشكل مباشر.



وقارن هذا السيناريو مع سيناريو المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا إن الاتحاد الأوروبي لن ينقذ إيطاليا إذا فاز اليمين. (أنسامد).



