مركز أبحاث: إذا أوقفت روسيا الغاز عن إيطاليا، فسيتم تقنينه

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - صرح دافيد تاباريلي، رئيس مركزالأبحاث الإيطالي "نوميسما إنيرجيا"، المتخصص في الطاقة، إنه إذا أوقفت روسيا الغاز عن إيطاليا، فسيتم تقنينه اعتبارا من شهر يناير المقبل.



وأضاف دافيد تاباريلي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا: "إذا أغلقت روسيا صنبور الغاز اليوم، حيث بلغ المخزون 83٪ ، فسنضطر في بداية يناير إلى ترشيد الاستهلاك".



وإستطرد "لكن سيكون من الجيد أن نبدأ حتى قبل ذلك، حتى لا نضطر إلى خفض كبير للغاز في الأشهر الأكثر برودة".



"لقد قمنا بزيادة الواردات غير الروسية، بحوالي 17 مليار متر مكعب، لكن هذا لا يكفي لتعويض 29 مليارا كنا نشتريها من موسكو"، وفقا لرئيس مركزالأبحاث الإيطالي "نوميسما إنيرجيا".



ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أول أمس الجمعة إن الوقت قد حان لوضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي، كما دعت إيطاليا منذ شهور.



وقد صرح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف لـوكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه "لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا بعد الآن" إذا تم فرض سقف للسعر"، مضيفا "سيكون مثل البنزين، ببساطة لن يكون هناك أي غاز روسي في أوروبا".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الأنباء الروسية في وقت سابق إنه "إذا فرضت الدول المعادية سقفا على أسعار موارد الطاقة الروسية، فإن موسكو لن تزود سوى البلدان التي تلبي شروط السوق بالنفط".



وقد وافق وزراء مالية مجموعة السبع يوم الجمعة الماضي على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي. (أنسامد).



