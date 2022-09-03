الحزب الديمقراطي : فوز يمين الوسط في الانتخابات ليس محسوما

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - قال إنريكو ليتا زعيم حزب يسار الوسط الإيطالي، الحزب الديمقراطي، يوم الجمعة، إن فوز تحالف اليمين ويمين الوسط في الانتخابات العامة الإيطالية يوم 25 سبتمبر ليس أمرا محسوما على الإطلاق.



وأضاف : أمامنا ثلاثة أسابيع. هناك 40% من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد، مشيرا إلى أن الشباب لم يقرروا بعد لمن ستذهب أصواتهم في الانتخابات.



جاءت تصريحات زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي، بعد أن قال ماتيو سالفيني، زعيم الحزب اليميني "رابطة الشمال"، إن الحزب الديمقراطي يعلم أنه سيخسر في الانتخابات.



تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف اليمين ويمين الوسط في إيطاليا، من المتوقع أن يحقق نصر كاسحا في الانتخابات.



وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي (يسار وسط) جاء في المرتبة الثانية لاستطلاعات الرأي، خلف حزب "أخوة إيطاليا"، بقيادة جورجيا ميلوني، بعد حصوله على حوالي 22-23% في استطلاعات الرأي، مقارنة بـ 24% لحزب "أخوة إيطاليا"، فإن ائتلاف اليمين يتقدم بشكل كبير.



ووفقا للاستطلاع الذي أجراه موقع "يو ترند" YouTrend، فإن تحالف يمين الوسط يتقدم بنحو 19% على كتلة يسار الوسط، مما يعني أنه على بعد 3% فقط من ضمان ثلثي المقاعد التي يحتاجها لتمرير التعديلات الدستورية دون استفتاء. (أنسامد).



