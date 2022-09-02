إيطاليا: تحالف يمين الوسط على بعد 3% من ضمان ثلثي الأغلبية

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - كشف استطلاع جديد أن تحالف يمين الوسط الذي تقوده زعيمة حزب "أخوة إيطاليا"، جورجيا ميلوني، على بعد 3% فقط من ضمان ثلثي المقاعد في مجلس النواب والشيوخ المقبلين، عقب الانتخابات العامة في 25 سبتمبر.



ووفقا للاستطلاع الذي أجراه موقع "يو ترند" YouTrend، فإن ضمان الحصول على ثلثي المقاعد في المجلس، سيمكن التحالف من تمرير تعديلات دستورية وقوانين دون الحاجة إلى استفتاء.



وبين الاستطلاع أن تحالف يمين الوسط يتقدم بنحو 19% على كتلة يسار الوسط، في فترة الإعداد للانتخابات البرلمانية، لكنه يحتاج إلى حوالي 22% لتأمين أغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.



ويخطط تحالف يمين الوسط لتمرير تعديل دستوري يجعل انتخابات الرؤساء الإيطاليين مباشرة، من قبل الشعب، وليس من قبل النواب.



وأيضا، تصدر حزب أخوة إيطاليا المحافظ، الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوروميديا ريسرش"، بنسبة 24.6%، مما يضع زعيمته ميلوني البالغة من العمر 45 عاما، على الطريق لتكون أول امرأة في إيطاليا تصبح رئيسة وزراء.



وجاء الحزب الديمقراطي (يسار وسط) في المرتبة الثانية لاستطلاع يوروميديا ريسرش، بنسبة 23.1%، بينما جاء حليف حزب أخوة إيطاليا، وهو حزب الرابطة اليميني، بقيادة ماتيو سالفيني في المركز الثالث بنسبة 12.5%. (أنسامد).



