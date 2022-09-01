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إيطاليا-موجة حر: الوفيات تزيد بنسبة 36٪ نهاية يوليو
    (أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - أفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة الإيطالية، الأربعاء، أن معدل الوفيات في إيطاليا كان زائدة بنسبة 36٪، حيث بلغ 1412 حالة وفاة في النصف الثاني من شهر يوليو، عندما كانت البلاد في قبضة موجات حر شديدة.

    وبين التقرير أن نسبة الوفيات الزائدة كانت 29٪ بين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لشهر يوليو ككل مع 2090 حالة وفاة في 33 مدينة رصدتها الوزارة.

    وقالت الوزارة إن معدل الوفيات الزائد لمن هم فوق 85 عاما بلغ 38٪ في يوليو.

    وانخفض معدل الوفيات الزائد إلى 18٪ في النصف الأول من أغسطس إلى 641 حالة وفاة. تشير الوفيات الزائدة إلى عدد الوفيات من جميع الأسباب التي تم قياسها أثناء الأزمة، أعلى مما يمكن ملاحظته في ظل الظروف "العادية".

    ويتوقع العلماء أن موجات الحرارة أصبحت أكثر حدة وتكرارًا بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري. (أنسامد).

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