ايطاليا: جويريني يطالب بتدريب الأوكرانيين على استخدام السلاح

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - قال وزير الدفاع لورنزو جويريني لنظرائه في الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي يوم أمس الثلاثاء إن على الاتحاد الأوروبي تدريب الأوكرانيين على استخدام الأسلحة، التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي في مقاومتهم للغزو الروسي لبلادهم.



وأضاف "إننا نعمل على ضمان أنشطة تدريبية موجهة للأفراد الأوكرانيين لجعل استخدام الأسلحة أكثر أمانًا".



وجدد جويريني التأكيد على دعم إيطاليا "غير المشروط" لكييف.



وشدد على التزام إيطاليا تجاه الأوكرانيين، قائلا إنه "بالرغم من أزمة الحكومة، تمكنا من الانتهاء من مرسوم المساعدة الرابع، تماشيا مع الأولويات التي عبر عنها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف". (أنسامد).



