ايطاليا تعمل علي تامين سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - أعلنت حكومة رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي أنها تعمل على زيادة الجهود لتأمين سقف لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي.



بدأت الحكومة جولة أولية من المشاورات تهدف إلى جمع الأموال لاستخدامها في مساعدات جديدة للأسر والشركات، حسبما أفادت مصادر يوم الاثنين.



وقالت المصادر إن الأمر سيكون صعبا لأن الحكومة قامت بالفعل بتدخل مكثف بأكثر من 14 مليار يورو من خلال حزمة المساعدة الثانية لأزمة الطاقة الشهر الماضي.



هذا وتدرس الحكومة الإيطالية المزيد من التحركات لمساعدة المنازل والشركات في زيادة استهلاك الطاقة المتصاعدة وسط ضغط الغاز الروسي ومع مطالبة الأحزاب السياسية باتخاذ إجراءات سريعة.



يتم النظر في هذه الإجراءات مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في إيطاليا.



وكانت أسعار الغاز في أمستردام أقل بقليل من 300 يورو لكل ميجاواط في الساعة بينما ارتفعت أسعار الطاقة الكهربائية في إيطاليا فوق 740 يورو لكل ميجاواط في الساعة.



واستبعدت مصادر حكومية تعديل الميزانية للحصول على الأموال اللازمة.



في غضون ذلك ، دعا حزب الرابطة اليمينية الذي يتزعمه ماتيو سالفيني إلى "هدنة" خلال حملة الانتخابات العامة في 25 سبتمبر لتأطير تحركات جديدة بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.



وقد دعا كارلو كاليندا زعيم "القطب الثالث" لمساعدة دراجي في الحصول على الأموال اللازمة لتقديم مساعدات جديدة. (أنسامد).



