سالفيني: على الحكومة التحرك بسرعة لمساعدة المنازل والشركات

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، أول أمس الجمعة، إن الحكومة يجب أن تتحرك بسرعة لمساعدة المنازل والشركات الإيطالية التي تضررت من ارتفاع قياسي في أسعار الغاز والكهرباء وسط حرب أوكرانيا، وإنه ما لم تنخفض أسعار الطاقة، يجب تقنين الغاز والكهرباء.



وأضاف سالفيني، إنه فيما يتعلق بقانون الطاقة الطارئ، "تطلب الرابطة من حكومة دراجي أن تتحرك بسرعة"، قائلا "طلبنا استثمارًا كبيرًا منذ أشهر، وتعديل الميزانية، وقالوا لا".



واستطرد "يدرك الجميع الآن أن شهري سبتمبر وأكتوبر قد يكونا مدمرين للأسر والشركات".



وأكد سالفيني أنه إذا قدم دراجي لمجلس الوزراء أو البرلمان حتى الأسبوع المقبل إجراءً بقيمة مليارات، أو عشرات المليارات لدعم الأسر والشركات، فإن تصويت الرابطة مضمون.



وقد ارتفع متوسط ;;سعر الطاقة الكهربائية في إيطاليا يوم الجمعة إلى مستوى قياسي بلغ 718 يورو لكل ميغاواط ساعة.



وأغلقت أسعار الغاز الأوروبية عند مستوى قياسي جديد بلغ 321.4 يورو لكل ميغاواط ساعة يوم الخميس، وسط دعوات من وزير الصناعة السابق كارلو كاليندا لتعليق حملة الانتخابات العامة لمعالجة أزمة الطاقة.



(أنسامد).



