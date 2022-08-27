إيطاليا/الحزب الديمقراطي:هناك تدخل روسي في الحملة الانتخابية

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - قال إنريكو ليتا، زعيم حزب يسار الوسط، الحزب الديمقراطي، إن هناك تدخل روسي في الحملة الانتخابية في إيطاليا استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر القادم.



وأضاف إنريكو ليتا خلال مقابلة مع صحيفة (البريوديكو) الإسبانية : "هناك تدخل روسي قوي لصالح اليمين، لأن (الحكومة الروسية) تعلم أن موقفنا سيظل منسجما مع الموقف المناهض" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



من ناحية أخرى، صرح ليتا أن أحد "التهديدات" الرئيسية للبلاد هو أن ينتهي الأمر "بالخروج من قلب أوروبا"، إلى جانب بولندا والمجر، حيث تقودهما اليوم حكومات فرض الاتحاد الأوروبي عليها عقوبات بسبب العديد من القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية.



وفيما يتعلق ببرنامج الانتخابات، يرى الأمين العام للحزب الديمقراطي أن الأولوية يجب أن تكون "البدء في أقرب وقت ممكن" في خطة التعافي بعد كوفيد، وتحديد سقف لسعر الطاقة كما حدث بالفعل في إسبانيا مؤخرًا، ومكافحة أزمة المناخ والحد من عدم المساواة وخفض ضرائب العمل. (أنسامد).



