ايطاليا-استطلاع: كتلة يمين الوسط تحقق 47٪

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - أظهر أحدث استطلاع للراي أن كتلة يمين الوسط تبلغ 47٪ في انتخابات 25 سبتمبر، مما يدل على وجود أغلبية واضحة في كل من مجلسي البرلمان تؤيد زعيمة اخوة إيطاليا جيورجيا ميلوني كأول امرأة في إيطاليا وأول منصب.



قال معهد أبحاث ديموبوليس في استطلاعه الأخير إن حزب اخوة ايطاليا يحتل المركز الأول بنسبة 24٪ ، يليه حزب يسار الوسط الديمقراطي بنسبة 22.6٪.



وجاء في الاستطلاع، الحليف الرئيسي لاتحاد الحرية والديمقراطية، حزب الرابطة القومية بزعامة وزير الداخلية السابق المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني، في المركز الثالث بنسبة 14.5٪. احتلت حركة 5 نجوم، التي انفصلت مؤخرًا عن تحالف مع الحزب الديمقراطي وتقف بمفردها في المرتبة الرابعة بنسبة 11٪.



ثم حزب رئيس الوزراء السابق وقطب الإعلام سيلفيو برلسكوني، حزب فورزا إيطاليا، هو الخامس بنسبة 7 ٪ وما يسمى بـ `` القطب الثالث '' الذي يتزعمه وزير الصناعة السابق كارلو كاليندا الذي انشق مؤخرًا عن الحزب الديمقراطي بسبب تحالفه مع أحزاب يسارية أصغر، احتل المركز السادس بنسبة 5.8٪. (أنسامد).



