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على الاتحاد الأوروبي النظر في فعالية العقوبات على روسيا
    (أنسامد) - أغسطس 24 - روما - قال ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة الإيطالي، يوم أمس الثلاثاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التفكير فيما إذا كانت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا فعالة أم لا.

    وأضاف إن موقف إيطاليا بشأن أوكرانيا لن يتغير إذا تم انتخاب يمين الوسط في 25 سبتمبر، لكن على أوروبا النظر فيما إذا كانت العقوبات فعالة أم أنها تساعد بالفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاقتصاد الروسي.

    وذكر الزعيم القومي في الاجتماع السنوي للمنظمة الكاثوليكية العلمانية، الجماعة والتحرير: "بالنسبة لأوكرانيا، ستفعل الرابطة ما تفعله الدول الديمقراطية والغربية الأخرى، وأيًا كانت الطريقة التي ستنتهي بها الانتخابات لن يتغير موقف إيطاليا الدولي".

    وقد أدان سالفيني، الذي أقام حزبه علاقات مع حزب روسيا الموحدة الذي يتزعمه بوتين منذ 2017، العدوان الروسي على أوكرانيا.

    (أنسامد).

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