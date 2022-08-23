حركة خمس نجوم الايطالية تنهي تحالفها مع الحزب الديمقراطي

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - انسحبت حركة خمس نجوم الايطالية يوم امس الاثنين، من تحالفها مع الحزب الديمقراطي يسار الوسط لخوض الانتخابات الإقليمية الشهر المقبل في صقلية.



ويعكس القرارانهيار التحالف على المستوى الوطني لانتخابات 25 سبتمبر العامة.



وقد خرج الحزب الديمقراطي من التحالف الأخير بعد أن بدأ حزب الخمس نجوم تمردًا حزبيًا أدى إلى استقالة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي.



ومن جانبه أعلن زعيم الخمس نجوم ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي على صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن انقسام صقلية قائلاً "في صقلية ستعمل حركة خمس نجوم بمفردها " يتوقع أن تحصد حركة الخمس نجوم التي فقدت الدعم منذ فوزها بثلث الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2018، على حوالي 11٪ وستخوض المنافسة بمفردها. (أنسامد).



