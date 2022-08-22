إيطاليا : سوء الأحوال الجوية يسبب أضرارا جسيمة بالزراعة

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - قال الإتحاد الوطني للمزارعين في إيطاليا، إن سوء الأحوال الجوية تسبب في حدوث أضراراً جسيمة بقطاع الزراعة من ساحل مارينا دي ماسا ومارينا دي كارارا إلى أنتونا ولونيجانا.



وأشاد الإتحاد الوطني للمزارعين بمنطقة توسكانا لإعلانها حالة الطوارئ الإقليمية المتعلقة بظواهر الطقس السئ في الفترة بين 15 و18 أغسطس، وهو إجراء ضروري للحصول على أي تعويض.



وأوضح الإتحاد الوطني للمزارعين، أن الرياح القوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة تسببت في أضرار لجميع المحاصيل الرئيسية.



وتسبب الطقس السئ في حدوث أضراركبيرة في مزارع الكروم، مع تدمير عناقيد كاملة، بالاضافة إلى حدوث أضرار في زراعة الزيتون وزراعة الفاكهة نتيجة لهطول الأمطار وشدة الرياح، ما تسبب في سقوط الزيتون على الأرض، وكذلك الفواكه الموسمية وخاصة الخوخ والتفاح والكمثرى.



تناثرت العشرات من عائلات النحل في جبال مارينا دي ماسا، وتحطمت أغصان أشجار الفاكهة، كما دمر الطقس السيئ الصوب الزراعية. وقال الإتحاد الوطني للمزارعين :" نحن نواجه تداعيات واضحة لتغير المناخ". (أنسامد).



