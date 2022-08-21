مرشح الحزب الديمقراطي يعتذر عن قوله إن إسرائيل لا وجود لها

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - اضطر مرشح الحزب الديمقراطي من يسار الوسط، رافاييل لا ريجينا، في الانتخابات العامة التي تجري في 25 سبتمبر، إلى الاعتذار عن قوله إن إسرائيل لا وجود لها "مثل الكائنات الفضائية".



وقد أدلى رافاييل لا ريجينا، 29 عامًا، والذي يقود الحزب الديمقراطي لمجلس النواب عن منطقة بازيليكاتا الجنوبية، بهذه التصريحات في منشورات سابقة على فيسبوك نشرتها صحيفة إل جورنال اليومية المحافظة أول أمس الجمعة.



وفي مؤتمر صحفي في مقرالحزب الديمقراطي في روما، اعتذر لا ريجينا عن "استخدام الكلمات الخاطئة"، وأضاف "لم أشكك أبدًا في شرعية دولة إسرائيل، ولا حقها في الوجود".



وقد أعلن زعيم الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق، إنريكو ليتا، عن إغلاق هذه القضية، وشكر لا ريجينا على "الكلمات التي أنهت خلافًا كانت صحيفة إل جورنال اليومية (التي تمتلكها عائلة برلسكوني) تريد إثارته".



وفي وقت سابق، قالت رئيسة الجالية اليهودية في روما، روث دوريجيلو، "إذا كان علينا قراءة أطروحات الكراهية التي تنكر حق إسرائيل في الوجود، فلدينا مشكلة كبيرة".



وبالإضافة إلى المنشور على فيسبوك الذي يشبه إسرائيل بكائنات الفضائية، كتب لا ريجينا أيضًا تغريدات أخرى ضد إسرائيل.



وقالت مصادر في الحزب الديمقراطي إن "موقف الحزب تجاه إسرائيل معروف"، مضيفة "إن التغريدات وكتابات الفيسبوك لرافائيل لا ريجينا، التي يعود تاريخها إلى حين لم يكن مرشحًا للحزب الديمقراطي ولم يكن يمثل الحزب الديمقراطي، لا تعكس بأي شكل من الأشكال عمل ومواقف الحزب الديمقراطي في هذه السنوات، للدفاع عن حق دولة إسرائيل في الوجود وأمنها وعملية السلام (في الشرق الأوسط)".



الصورة: زعيم الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق إنريكو ليتا.



(أنسامد).



