سالفيني: روسيا ليس لها أدنى تأثير على الانتخابات الإيطالية

(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - قال ماتيو سالفيني، زعيم الحزب اليميني "رابطة الشمال" الإيطالي، يوم الجمعة، إن روسيا لن يكون لها أي تأثير يُذكر على الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 25 سبتمبر في إيطاليا، وذلك بعد يوم من تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الذي دعا الناخبين الأوروبيين لمعاقبة حكوماتهم "الحمقاء".



وأضاف سالفيني، الذي قال إنه سيترشح للانتخابات في ميلانو، أن "روسيا لن يكون لها تأثير على تصويت الإيطاليين على الإطلاق"، مؤكدا أن العمال وربات البيوت والطلاب والمتقاعدين سيختارون بمحض إرادتهم.



وتابع : إذا كان هناك بالفعل أشخاص في اليسار يعتقدون أن الدول الأجنبية يمكنها أن تؤثر على تصويت الإيطاليين، فإنهم يفتقرون إلى الاحترام تجاه الإيطاليين، مضيفا : لندع الإيطاليين يصوتون".



دعا الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الأوروبيين، يوم الخميس، لمعاقبة حكوماتهم على "حماقاتها".



وقال ميدفيديف، الذراع الأيمن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، : "نود أن نرى المواطنين الأوروبيين (عند صناديق الاقتراع) لا يعبرون فقط عن استيائهم حيال أفعال حكوماتهم (...) إنما يعاقبونها لحماقاتها الواضحة"، مضيفا أن اصوات الناخبين اداة قوية للتأثير.



أيدت الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراجي بشكل كامل العقوبات الغربية ضد روسيا لغزوها أوكرانيا، وكذلك إرسال أسلحة إلى كييف.



كما أن حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، اتخذ موقفًا مؤيدًا بقوة لحلف شمال الأطلسي ومؤيدًا للاتحاد الأوروبي بشأن الحرب.



كما أدان حزبان في حكومة دراجي كانا قد أشادا في السابق ببوتين، وهما حزبا "رابطة الشمال" بقيادة ماتيو سالفيني، و"فورزا إيطاليا" الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، بشدة العدوان الروسي.



ودعا "الحزب الديمقراطي" التابع لتيار يسار الوسط، يوم الخميس بقوة كل زعماء اليمين ويمين الوسط لادانة تدخل ميدفيديف في حملة الانتخابات الإيطالية.



وقال ماتيو سالفيني، يوم الجمعة، إنه لم يزر روسيا منذ سنوات ولم يجر اتصالات مع سياسيين روس منذ سنوات.



وأوضح : "لم أزر روسيا منذ سنوات ولم أقم باتصالات مع السياسيين الروس منذ سنوات. انا مشغول مع ايطاليا". (أنسامد).



