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ايطاليا:عواصف في الشمال و45 درجة مئوية في الجنوب
    (أنسامد) - أغسطس 18 - روما - تنقسم إيطاليا حاليًا إلى قسمين بسبب الطقس مع موجة جديدة من العواصف الرعدية العنيفة في الشمال ودرجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية في الجنوب وسط موجة الحر ارة الأفريقية السادسة.

    وفقًا للورنزو تيديسي، عالم الأرصاد الجوية، فإن قمة الموجة ستكون يومي الخميس والجمعة.

    وستشهد توسكانا وأومبريا وماركي ولاتسيو أمطارا غزيرة، بعضها يسبب المزيد من الفيضانات والانهيارات الطينية.

    وفي هذه الأثناء، ستشهد صقلية ارتفاع كبيرفي الحرارة إلى 45 درجة مئوية في الظل، وهي علامة عالية بشكل استثنائي بالنظر إلى أننا في نهاية الصيف تقريبًا.

    وقال تيديتشي إن العواصف الشمالية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة. (أنسامد).

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