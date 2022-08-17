إيطاليا:الحزب الديمقراطي يوافق على قوائم المرشحين للانتخابات

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - اعتمد الحزب الديمقراطي يسار الوسط، قوائم المرشحين للانتخابات العامة في 25 سبتمبر.



يقود الحزب الديمقراطي تحالفا مع حزب اليسار الإيطالي اليساري (SI) ، وحزب أوروبا الخضراء (EV) البيئي وحزب More Europe الليبرالي (+ E).



ويتخلف التحالف حاليا كثيرا في استطلاعات الرأي عن كتلة يمين الوسط بقيادة زعيمة حزب إخوة إيطاليا المتشدد جيورجيا ميلوني، التي من المتوقع أن تكون أول امرأة في إيطاليا تصبح رئيسة للوزراء بعد الفاشية.



وسيترأس زعيم الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق إنريكو ليتا القوائم الحزبية لمجلس النواب في لومباردي وفينيتو. (أنسامد).



