ايطاليا-دين: رقم قياسي جديد في يونيوارتفع إلى 2766 مليار

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - اعلن ملحق المالية العامة الذي نشره بنك ايطاليا عن ارتفاع الدين العام بمقدار 11.2 مليار في يونيو ليصل إلى 2766.4 مليار يورو ، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في القيم المطلقة.



و اشار الملحق انه منذ بداية العام ، عندما بلغ الدين 2.714.2 مليار ، كان النمو 1.9٪.



أدى انتعاش الاقتصاد وكذلك ارتفاع الأسعار في الوقت نفسه إلى دفع الإيرادات من السلطات الضريبية.



وفي النصف الأول من العام - حسب تقريربنك إيطاليا - بلغت الإيرادات الضريبية 218.1 مليار ، بزيادة قدرها 11.9 في المائة (23.2 مليار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للدولة في يونيو 36.0 مليار ، بزيادة قدرها 10.4٪ (3.4 مليار) مقارنة بنفس الشهر من عام 2021. (أنسامد).



