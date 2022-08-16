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ايطاليا-دين: رقم قياسي جديد في يونيوارتفع إلى 2766 مليار
    (أنسامد) - أغسطس 16 - روما - اعلن ملحق المالية العامة الذي نشره بنك ايطاليا عن ارتفاع الدين العام بمقدار 11.2 مليار في يونيو ليصل إلى 2766.4 مليار يورو ، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في القيم المطلقة.

    و اشار الملحق انه منذ بداية العام ، عندما بلغ الدين 2.714.2 مليار ، كان النمو 1.9٪.

    أدى انتعاش الاقتصاد وكذلك ارتفاع الأسعار في الوقت نفسه إلى دفع الإيرادات من السلطات الضريبية.

    وفي النصف الأول من العام - حسب تقريربنك إيطاليا - بلغت الإيرادات الضريبية 218.1 مليار ، بزيادة قدرها 11.9 في المائة (23.2 مليار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    وبلغت الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للدولة في يونيو 36.0 مليار ، بزيادة قدرها 10.4٪ (3.4 مليار) مقارنة بنفس الشهر من عام 2021. (أنسامد).

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