ارتفاع حالات جدري القردة في إيطاليا إلى 644 حالة

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بجدرى القردة ، ليصل عدد الحالات إلى 644 حالة منذ آخر إحصاء يوم الثلاثاء 9 أغسطس، معظمها بين الرجال.



وأضافت وزارة الصحة، أن عدد الحالات القادمة من الخارج وصل عددها حتى الآن إلى 182 حالة، مشيرة إلى أن معظم الحالات بين الرجال، حيث وصل عددها إلى 634 حالة، مقابل عشر حالات فقط بين النساء.



وسجلت منطقة لومبارديا أعلى معدلات الإصابة بجدري القردة (282 حالة) ، تليها لاتسيو (118 حالة)، وإميليا رومانيا (65 حالة) وفينيتو (44 حالة).



بدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد جدري القردة مع إعطاء اللقاحات الأولى في مستشفى سبالانزاني بالعاصمة روما يوم الاثنين الماضي، تلتها باقي المستشفيات في بولونيا وإميليا رومانيا ابتداء من يوم الثلاثاء.



يعد مستشفى سبالانزاني أكبر مستشفى للأمراض المعدية في إيطاليا، وعالج أول المرضى المصابين بفيروس كورونا في أوائل عام 2020.



في 23 يوليو الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن جدري القردة يمثل "حالة طوارئ صحية عالمية". (أنسامد).



