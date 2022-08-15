ارتفاع حالات جدري القردة في إيطاليا إلى 644 حالة
تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
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الإمارات تتضامن مع مصر وتعزي في ضحايا احتراق كنيسة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:مركز لامبيدوزا يستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق