إيطاليا : إنسحاب زعيم "أتسيوني"من تحالفه مع الحزب الديمقراطى

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - إنسحب زعيم حزب "أتسيوني" يسار الوسط، كارلو كاليندا، من الاتفاق الانتخابي الذي وقعه الاسبوع الماضي مع الحزب الديمقراطي اليسار الوسط، لتعزيز فرص تحالف اليمين / يمين الوسط المعارض الذي لديه بالفعل فرصة كبيرة للوصول إلى السلطة في إيطاليا في 25 سبتمبر.



وقال كاليندا، وزير الصناعة السابق، إنه أُجبر على الانسحاب من قبل فريق الحزب الديمفراطي مع حزبين يساريين، اليسار الإيطالي (SI) وأوروبا الخضراء (EV)، وحزب "الالتزام" المدني الجديد الذي اسسه مؤخرا وزير الخارجية لويجي دي مايو.



ومن جهته، اتهم زعيم الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق، إنريكو ليتا، كاليندا بـ "دفع البلاد إلى اليمين"، حيث أن التحالف بقيادة الحزب اليميني "إخوة إيطاليا" مرجح للفوز في انتخابات الشهر المقبل.



من المتوقع أن يلتزم حلفاء كاليندا السابقون في حزب More Europe -و هو حزب سياسي ليبرالي وجزء من تحالف يسار الوسط، بالاتفاق الذي وقعوا عليه مع الحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي وعلقت إيما بونينو، وزيرة الخارجية السابقة والمفوضة الأوروبية، قائلة "ليس من المنطقي أن تغير رأيك كل ثلاثة أيام". (أنسامد).



